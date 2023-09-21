"الإسكندرية السينمائي" يعلن خريطة الأعمال المشاركة بمسابقة "أفلام شباب مصر" في دورته الـ 39

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الذي يرأسه الناقد السينمائي أمير أباظة، عن أسماء الأفلام المشاركة بمسابقة أفلام شباب مصر بالدورة الـ 39 التي ستقام في الفترة 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

يشارك بالمسابقة ٤٤ فيلما وهم فيلم "إستدعاء ولي أمر" إخراج كريم المصري وتدور أحداث الفيلم عن طفل يبلغ من العمر 14 عامت يعيش في منزل مع أسره المكونة من 12 فرد .. يذهب الى المدرسة في الصباح ويعمل بعد الظهر في ورشة .. في يوما ما يتطرد من المدرسة نتيجة اهمال أهله ويتطرد من الورشة نتيجة اتلافه سيارة زبون وعند عودته للبيت

يجد والدته تبيع أخته لتعمل خادمة في أحدى البيوت ووالده يشاهد التلفاز ولا أحد يكترث لأمره فيترك البيت ومن ثم يتبناه صاحب المكتبة عم عارف ومن ثم يدرك أن الطفل يكذب عليه في بعض الأمور فيطرده من ثم يسامحه بعد أن أدرك الوضع الكامل.

وفيلم "رقم كام" إخراج أمنية عبدالعزيز والفيلم يناقش قضية من اهم القضايا في قانون الاحوال الشخصية الخاصة بحضانة الطفل لصالح الاب وان الاب ليس له رقم محدد في حضانة الاولاد ، وفيلم جروندام إخراج جنى السلامى وهو فيلم الوثائقي يدور حول عائلة يونانية إسكندرانية تدعي سالفاجو وجهودهم في بناء مجتمع ،فيلم ميت بالصدفة إخراج أسامة القزاز وتحكي أن هناك بعض المفاهيم التراثية التى تثير جدلاً واسعاً بين الناس.. هل هي تراثا حقيقياً ام مجرد خدعة.

وفيلم "عودة" إخراج أحمد عصام، حبيبه خالد ،ندي عوف و تدور أحداث الفيلم حول أهمية الزمن و قيمته و أن دائما يتم أدراك قيمته ولكن بعد فوات الاوان و تعتبر تلك القضية هامة لجميع الفئات و الاعمار السنية و يعتبرمذيع الراديو هو حلقة الوصل في جميع أحداث الفيلم و هو من يقوم بعملية ربط الاحداث الواقعي.

وفيلم "الورشة" إخراج أمنية صلاح وتدور أحداث الفيلم عن تنمية الحرف لتكنولوجيا الحديثة.

فيلم "مدينة الأموات" إخراج محمد محمود الجنزوري ويعرض الفيلم قضية لا شك أنها من أهم القضايا التى تواجه مجتمعنا منذ عشرات السنين وهى قضية (السكان الأحياء بجوار الأموات). سكان مدينة الموتى أو سكان المقابر هم الاحياء الأموات و لكنهم في كفاح مستمر لتحقيق احلامهم رغم الموت الذي يحاصرهم من كل الجهات.أيضًا يتخلل هذا العمل، قصة أحد أفراد هذه المدينة وعملها الشاق الغريب. فهي تعمل عمل اغلب سكان هذا المكان، فى التكفين ودفن الموتى، ولكن كسيدة وحيدة تكسب قوت يومها من ملاقاة الموتى ؟ فضلًا عن العيش بجوارهم؟ هذا هو الذى يستحق إلقاء الضوء عليه.

وفيلم "هذه البحيرة ليست ماء" إخراج روان شوقى ويتحدث المخرج أثناء الفيلم عن بحيرة ليست ماء. كانت شخصًا تحدثتُ إليه طويلاً، ثم زاب وتحول إلي ماء ‎ولا أحاول الآن النظرَ إلى ماء ‎استعادةَ شخص ذائب ‎لا أعرف كيف لا تتوقف أرجلنا عن المشي حين نفقد شخصًا نحبُّه. ألم نكن نمشي لا على قدمينا بل على قدميه؟ ألم تكن النزهة كلها من أجله؟ ألم يكن هو النزهة؟ ‎تأخرتُ ولن أصل. كلُّ ما أفعله أني أرى، أرى من بعيد. رؤيةٌ مشوَّشة من عين شيء لا هو غيمة، ولا هو ماء، ولا جماد ولا بخار.‎إني، إذن، لا أرى “‎وديع سعادة ”

فيلم "كريستالات" إخراج محمد كامل وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يحدث بينهم مشاكل بسبب طرف ثالث فى علاقتهم لم يكن يعلم أيا منهم مدي تاثيرة في حياتهم .

فيلم "موسى" إخراج فرح القطب وفكرة الفيلم الفيلم عبارة عن رحلة يمر بها كل الخطوات ليصل الينا السمك في الأسواق من خلال هذه الرحله يبرز الفيلم حياة الصياد ورحلته التي تستغرق ايام وسط امواج البحر بعيدا عن عائلته والتعرف علي عزبة البرج بدمياط المدينة التي يعمل معظم سكانها في مهنة الصيد و بها اكبر أسطول بحري لصناعة السفن التي تصدر للعالم وبورسعيد التي تحتوي علي عدد كبير من المزارع السمكية ومن هنا ننتقل الي الإستزراع السمكي وابراز الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة الإنتاج السمكي مما يحقق هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة.

فيلم "تاء مربوطة" إخراج نور حسام ويناقش الفيلم أكثر من قضية تخُص حقوق المرأة ،فيلم مزاهر إخراج ملك حسن وهو فيلم وثائقي عن أخر فريق يقدم فن الزار في مصر و يوضح طريقة تقديمة و يشرح للمتلقي مدي بُعد فن الزار عن الشعوذة و الخرافات و انه فقط فن شعبي ذو معني و له جمهور .

فيلم "يارا" إخراج يارا قمر والفيلم مستوحي عن قصص مأساويه حقيقيه لنساء كانت تهمتهم فقط كونهم ” نساء جذابه” مثل مارلين مونرو و سيلك سميثا بالهند فكان جمالهن سر لعنتهن ،فيلم محدش شاف إخراج سلمى إبراهيم ويعرض الفيلم أعمال الفنان منير مراد و إبداعه و أثره في المجالات المختلفة في الفن المصري.

فيلم "نينت" إخراج جيهان محمد وهو فيلم دكيودراما يتحدث عن إنجازات المرأه في مصر القديمه و قدرتها علي إدارة شئون البلاد. وتم إختيار الملكه ماعت كارع ( حتشبسوت ) لتمثل المرأه قديما و يدور الفيلم حول إنجازاتها و تاريخها و مميزات عهدها و خبايا حياتها الشخصية .

فيلم "أسنان النيل" إخراج منار سعيد والفيلم يتحدث عن أهميه ودور التماسيح في الحفاظ على التوازن البيئي،وتوضيح مدى تأثير التماسيح على الثروة السمكية وأضرارها للصيادين،والتعرف على معبد كوم أمبو الذي أنشئ لعبادة الإله سوبك إله التمساح في مصر القديمة والذي يتخذ هيئة التمساح والتعرف على متحف التماسيح أكبر متحف عالمي يخص حيوان واحد فقط، و تسليط الضوء على تربية التماسيح في البيوت وخصوصا قرية غرب سهيل والذي تعتبر مصدر للدخل من خلال السياحة، وعرض الأماكن السياحية والمناظر الطبيعية في أسوان ( نهر النيل – جزيرة التمساح -غرب سهيل ومعبد كوم أمبو) .

فيلم "الجورنال" إخراج رؤى عمرو ،فيلم تسجيلى عن بائع جرائد فى صراع مع التطور التكنولوجي ،فيلم الغية إخراج أحمد خالد وتدور أحداثه”وسط صخب القاهرة، و بين أحيائها القديمة، يمكث خلف زجاج يرى منه العالم، ممكسًا بعوده يضرب عليه ألحانًا من الموسيقى الكلاسيكية، و ينعم بالهدوء وسط ضوضاء الشارع و السيارت مع صغار الحمام التي كون علاقته الفريدة معها منذ استأنس ورشته في هذا البيت العتيق”.

فيلم "صورة لأحيا" إخراج رودينة حسن زكيوتدور أحداثه حول (ياقوت)كاتبة في الأربعينيات توثق الصور القديمة للناس على الحائط لتبقي ذكراهم حتى يكاد يتحول بيتها لمعرض، تضرب حياتها بعد معرفة ان البنت الصغيرة التي تساعدها و تتكفل بها من أهلها سيتم تزويجها،لتستعيد ما مرت به مع أهلها في الماضي كأنه يحدث مرة أخرى، تحاول انقاذ البنت مثلما نجت ،لكن اهل البنت سيطروا على تفكيرها و لم تتمكن من انقاذها، وتوثق صورتها مع الأخريات مدركة أن الحلقة لن تتوقف.

فيلم "وجهة نظر" إخراج صوفيا أشرف وتدور أحداثه حول إختلاف الرأى او الرؤية الصحيحة للحياه تختلف من شخص لاخر على حسب معتقداته و ثقافته، و يختلف معها الصواب و الخطأ؛ لا يوجد صواب او خطأ مطلق و انما هى عملية نسبية تختلف من ثقافة مجتمع لاخر .

فيلم "طرف تالت" إخراج طارق زكريا وتدور أحداثه حول زوجان يواجهان مشكلة ما في علاقتهم لتتطور بعد ذلك ويكشف كل منهما أسرار مخفيه في حياتهم ويفضح كل منهم الآخر أمام نفسه ،فيلم الحاضنة إخراج فرح الديب وهو فيلم وثائقي قصير مؤثر يحكي قصة ملهمة للاجئين الأرمن الذين وصلوا إلى الإسكندرية، مصر، بعد مواجهتهم لحدث مأساوي يعرف بالإبادة الجماعية.يشارك الوثائقي تجاربهم خلال الأوقات الصعبة ورحلتهم إلى الإسكندرية، حيث أملوا في العثور على الأمان والبدء من جديد. من خلال مقابلات مع أحفادهم، نسمع عن التحديات التي واجهوها، وكيف أبقوا ثقافتهم حية، وكيف بنوا حياتهم بشجاعة في بلد جديد. باستخدام الصور القديمة، يظهر “الحاضنة” كيف أصبحت هذه العائلات الأرمنية جزءًا أساسيًا من مجتمع الإسكندرية، يستكشف “الحاضنة” أيضًا الرابط القوي الذي تطور بين الجالية الأرمنية والإسكندرية.

على مر السنين، بنوا رابطًا قويًا مع المدينة، حافظوا على تاريخها وثقافتها مع إضافة تراثهم الغني الخاص. أصبحت الإسكندرية ليست مجرد ملاذٍ بل موطنًا غالٍ، حيث تداخلت روح الأرمن وجوهر المدينة لخلق خليط فريد ومتناغم ،يحتفل الوثائقي بقوة وعزيمة الجالية الأرمنية وهم يواجهون الصعأب ويجدون الأمل في الإسكندرية، مصر، محولين إياها إلى مكان يمكنهم النمو والازدهار مع الحفاظ على رابط دائم يزدهر حتى اليوم.

فيلم "زى كل مرة" إخراج يوسف حسن يوسف وتدور أحداثه حول عمرو شاب في العشرين من عمره يحاول الارتباط عن طريق الانترنت يحدد موعد غرامي مع فتاه فهل ستكون هذه المرة زي كل مرة.

فيلم "بطل من نور" إخراج ناردين صابر،سيلفيا سري، ساندرا سامح وتدور احداث الفيلم حول قصة حقيقة لبطل من ابطال ذوي الهمم “متلازمة داون” و تشمل ايضاً احداث الفيلم جهود الدولة من اجل منح الحياة بشكل افضل و اسهل لذوي الهمم.

فيلم "الوصية" إخراج عبدالرحمن محمود وتدور أحداثه حول طفل عمره ١٠ سنوات يسترجع في عقله وصية جده عن تراث المرماح. يناقش الفيلم قضية توريث وتعليم الأطفال في سن مبكر “تراث المرماح” وهو طريقة للاحتفال بالخيول في محاولة منهم للحفاظ عليه من الاندثار مع السنين لانه من الهوية المصرية الصعيدية ، فيلم رحلة أكلة إخراج مصطفى رضا ويتناول الفيلم أصل وحكايات عن بعض الأكلات المصرية الشهيرة، في شكل رحلة تبدأ منذ عصر المصريين القدماء وحتى وقتنا الحالي.

فيلم "جالاتيا" إخراج محمد منصور، وتدور فكرة الفيلم حول استخدامنا للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية ومساعدته لنا بشتي الطرق لحياه افضل واسهل ولكننا في بعض الأحيان تراودنا بعض التساؤلات مثل : هل من الممكن للذكاء الاصطناعي تكوين وعي حقيقي ؟! ويصبح هذا الوعي تدريخيا يتسحوذ بشكل كامل علي الانسان فيما بعد..أيمكن ان يصل به لإنشاء علاقه حقيقه بينه وبين الانسان او ان يصبح ذلك حقيقه؟ أيصل بنا الحال للاستغناء عن العلاقات الإنسانيه فيما بعد في سبيل الذكاء الاصطناعي ولكن في النهايه ماهو مصير تلك العلاقه هل النجاح ام الفشل؟.

فيلم "استغماية" إخراج إنجي وليد ويتحدث عن تحمل المسئولية احد أعباء الحياة.. قد تكون مسئولية بسبطة مثل الواجب المدرسى لطفل.. أو حتى مسئولية أختيار نوع الطعام.. وقد تكون مسئولية كبيرة مثل اعالة الأسرة بعض الناس لا يستطيعون تحمل هذا العبء النفسى فيقضون حياتهم هربا على القهوة أو فى الفرجة على التليفزيون أو حتى فى اللعب .

فيلم "استغماية" محاولة لرصد هذا النوع من الناس الذين يدمنون الأختباء.. يدمنون الأستغماية.

فيلم "1000 يوم" إخراج فهد محمد كمال ويتحدث الفيلم عن الفيوم ولكن من منظور مختلف، حيث نسلط الضوء علي أماكن أثرية ونكشف حقائق عن تلك الأماكن لا يعرفها الكثيرون باﻹضافة الي تسليط الضوء علي أنشطة الصيد والزراعة والسفاري وكيف يتم ممارستهم بالفيوم .

فيلم "النهاية" إخراج محمد جابر وهو فيلم تسجيلي عن شاب يعاني مع الوحدة و الروتين و أفكار حول الموت .

فيلم "نساء مصر" إخراج فرح هشام ويتناول الفيلم أحداث عن أهم سيدات أثرن في المجتمع المصري، و كان لهن أنجازات عظيمة، و يبرز الفيلم اهمية و شأن المرأة في المجتمع رغم التحديات، و الصعوبات التي يواجهن من الرفض بأعتبارهن نساء و ليس لديهن القوة علي تحمل الاشياء التي يقوم بها الرجال تسليط الضوء على أهمية دور المرأة فى المجتمع و ان القوة و تحمل المسؤلية ليست مقتصرة على الرجل، نشر الوعى عن شخصيات عظيمة لهن تأثير على المجتمع المصرى منذ آلاف السنين ،أستكمال قصص النجاحات التى بدأت فى العصور القديمة و ما زالت مستمرة حتى الأن.

فيلم "والعكس صحيح" إخراج غادة عبد العزيز، ويتحدث عن عدم إهتمام الأهل بالأبناء و مساعدة التقدم التكنولوجي كلا الجهتين ولكن بإختلاف طريقة إستخدامها.

فيلم "متر واحد" إخراج ميرنا محمد على ويدور الفيلم حول طفل يسمى مهند عماد و هو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف) .. يواجه مهند الكثير من الصعاب و لكن يتحول الابتلاء الى الإصرار لتحقيق حلمه هو و والدته التي كانت تسانده دائما في تحقيق ما يتمني عندما كانت على قيد الحياة و لكن فارقت الحياة و لم تفارق خيال ابنها ابدا و دامت معه في كل مكان و يحقق حلمه في النهاية ولكن لم يتجاوز موت امه.

فيلم "فلسفة على واحدة ونص" إخراج نورين الخولى ويتحدث عن يوم في عالم “نافذة”، الراقصة الشرقية، التي تسعي لتحقيق العدالة في مجتمع سبق ان فرض عليها الاحكام ، و علي مدار رحلتها تلجأ ‘نافذة’ لعالمها الخاص حيث يتحد الجسد بالموسيقي ليصنعوا لحناً تُعبر به عن ألمها و بين ما سُلب منها في الواقع و منحها الخيال من احلام و ذكريات من سيفوز بحاضرها؟.

فيلم "عمارة منورة بأهلها" إخراج إسلام حداية وتدور أحداثه حول رحلة حكي عن حياة طلاب قسم الهندسة المعمارية بين النظرة الأكاديمية، و ذواتهم؛ في رحلة البحث عن الشمس التي تضيء لنا الطريق.

فيلم "حبر علنى" إخراج لينا محمد بهنسي حيث بدأ 3 صحفيين حياتهم المهنية في إحدى الصحف بشغف من خلال إعداد تقارير استقصائية مثيرة للجدل. خلال رحلتهم ، أدركوا أن وظيفتهم تحتهم على مواجهة صعوبات ومخاطر ضخمة.

فيلم "ذكرى" إخراج إبرام كامل، وتدور أحداث الفيلم في حقبة الألفينات حول فتاه في الثلاثينات من عمرها وفي ذكرى مولدها تذهب إلى بيت والدتها المتوفية لتستعيد ذكريتها في ذلك اليوم عندما كانت في العشرينات من عمرها مع والدتها وتسعى أن تتذكر خلافات الماضي التي تسببت في الجفاء بينها وبين والدتها وتحاول أن تصلح ما أفسد في الماضي وتخبرها أنها كانت مخطئة في ظنها حول عدة أمور ولكنها تكتشف انه مجرد وهم و ان الندم والأعتذار لا يفيدان بعد فوات الأوان.

فيلم "كيميت" إخراج فرح مديح ويتحدث عن بنت مصرية تبدأ للتحضير لرسالة الماچستير الخاصة بها عن الأماكن السياحية بمصر وتستعين بمصور يوثق معها الأحداث ويبدأوا رحلتهم بالواحات ليتوهوا ويكتشفوا مكان آخر غير المكتوب في الرسالة وتتغير فكرة بحثها للأماكن السياحية الغير المعروفة بمصر.

فيلم "ليلة" إخراج شادي السيد حسن، ويدور الفيلم حول عرائس الماريونيت و يستعرض مراحل صناعة عرض متكامل لعرائس الماريونيت بداية من كيفية صناعة العرائس وكيفية تحريكها مروراً بكيفية كتابة السيناريو لهذه العروض ويسترعض أيضا تأثير تلك العروض على المتلقي بإعتباره نوع من انواع الفن والذي يملك جمهوراً كبيراً من فئة الأطفال مما يجله ذا حساسية عالية.

فيلم "البر المزيون" إخراج أحمد عصام والفيلم عن الواحات والصحراء البيضاء والسوداء وجبال العقبات والمناظر الطبيعه فى الصحراء،فيلم أتأخرت عليك إخراج أحمد عامر والقضيه التي يدور عنها الفيلم هي علاقات الحب السامه والتي يستغل فيها طرف من الطرفين حب الآخر له لدرجه التحكم به واللعب بمشاعره.

فيلم "أيادي تحمل التراث" إخراج رودين عادل ويدور الفيلم حول المهن المصرية التراثية والتي تكاد ان تندثر حيث ان التاريخ ليس بالحروب والثورات فقط لكن هناك مهن وتراث يمثل جزء كبير من التاريخ والهدف هو توعية الناس والعالم بوجود تلك المهن التراثية والتي تحارب شبح الإندثار فالكثير من الناس لا يعلمون حتى بوجودها.

فيلم "المتاهة" إخراج حبيبة محمد السيد ويدور حول مغامرات الشباب والجنون الأعمى في إستخدام السوشيال ميديا.

فيلم "هيدود يسوان" إخراج ياسمين على حسين وهو فيلم وثائقي عن مدينة سيوه.

مهرجان "الإسكندرية" يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.