وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة صبا مبارك، منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة الفنان خالد الطريفي.

وكتبت صبا: "يابا… الله يرحمك يابا.. حبيبي وأبوي وأستاذي.. رحل وتركنا".

وتوفي الفنان الأردني خالد الطريفي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 68 عامًا.

خالد الطريفي، ممثل أردني، مواليد الزرقاء العام 1955.

نال شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد العام 1979، عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن (1983)، ومحاضراً غير متفرغ في الجامعة الأردنية (2009)، ومشرفاً على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في هيئتها الإدارية، وعضو في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني.

من أبرز أعماله مسلسل سر النور، ومسلسل الرحيل. https://www.instagram.com/p/CxdF2__slVR/