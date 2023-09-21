شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطرح أغنية "دولارات دولارات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه "دولارات دولارات"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.

أغنية دولارات دولارات هي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، وغلب على الأغنية طابع لايت خفيف.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، وأهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها وقتها.