شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان والمخرج المسرحى الأردنى الكبير خالد الطريفى عن عمر 68 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان والمسرحي الأردني الكبير خالد الطريفي، عن عمر يناهز 68 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه، غدا الجمعة من العاصمة الأردنية عمان.

ونعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار اليوم الفنان المسرحي خالد الطريفي بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح، كفنان أردني له سمعة عربيّة وحضور كبير في نفوس كلّ من تعامل معه وعرفه عن كثب في الفرق المسرحيّة والمهرجانات التي كان علمًا بارزًا فيها، فضلًا عن ريادته في العمل التلفزيوني والدراما الأردنيّة والعربيّة.

الفنان الطريفي من مواليد سنة 1955 بالزرقاء، وهو مخرج وممثل، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 كما درس في القاهرة من عام 1974 حتى 1977 وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية.

أدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو (رابطة) نقابة الفنانين الأردنيين وكان عضوًا في هيئتها الإدارية، وعضوًا في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني. وللفنان خالد الطريفي العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: مشاركته بدور بطولة في مسلسل زين الذي انطلق عرضه نهاية عام 2013.

شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان المسرح الأردني (دورات عدة)، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، مهرجان قرطاج المسرحي، مهرجان مسرح دول الخليج العربي، مهرجان بغداد المسرحي، مهرجان جرش، مهرجان أيام عمان المسرحية، مهرجان دول البحر الأبيض المتوسط، مهرجان الكويت المسرحي، مهرجان مسرح الطفل العربي، مهرجان الشارقة، مهرجان الفجيرة، مهرجان الكويتالمسرحي السادس ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (2001)، وملتقى المسرح الأردني.

ونال جوائز عديدة، منها: 1987 جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي، 1987 جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول، 1991 جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الثاني، 1992 جائزة أفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحيّة.