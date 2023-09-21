سيرين عبد النور تبدء تصوير مسلسلها الجديد مع قيس الشيخ نجيب

بدأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الثلاثاء تصوير جديدها، وهو مسلسل جديد بطولة عبد النور، قيس الشيخ نجيب وكتابة شادي كيوان.

وكان أُعلن عن أن يوم الإثنين هو موعد البدء، لكن تأخر عبد النور كان بسبب حفلها الذي أقيم في أربيل ولاقى نجاحات لافتة، وعُلم أيضاً أن عبد النور متحمسة جداً لمشاركة الشيخ نجيب في بطولة عمل يبدو أنه على مستوى كبير من التقنية والإتقان، إن لجهة فرادة القصة أو تدخلات المنتج محمد مشيش أو للصورة العامة المفترض أن تصبح مكتملة خلال أسابيع قليلة مقبلة.

و لم يوقع المنتج مشيش مع منصة شاهد، بانتظار النتيجة التي سيخرج بها المسلسل بداية، وهو الأهم بالنسبة له، على أن يكون العرض والبيع لاحقاً، وبطريقة تستاهل كل هذا الانتظار لعبد النور بعد ابتعادها عن الدراما حوالي عامين وعودتها المختلفة هذه المرة مع مشيش الذي يدرك جيدا جودة ومحتوى إنتاجه

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