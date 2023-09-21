مايا دياب تنعي والدة دينا الشربيني

حرصت الفنانة مايا دياب على تقديم واجب النعي للفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.

وعبرت مايا عن مدى حزنها الشديد بعد وفاة والدة دينا الشربيني، بمجموعة من الكلمات والعبارات المؤثرة التي كتبتها عبر صفحتها الرسمية على " تويتر".. ما بعرف شو قول .. ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة .. الله يصبرك يا دينا يا حبيبة قلبي .. الرحيل صعب والأم هي الدنيا الله يكون معك ويصبرك على مصيبتين بأشهر قليلة ..الفراق الاصعب هو فراق الأم والأب".

ويأتي وفاة والدة دينا الشربيني، بعد 5 أشهر من وفاة والدها، الذي وافته المنية في شهر أبريل الماضي.

موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة والدة دينا الشربيني، اليوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

أحدث أغاني مايا دياب

وطرحت النجمة مايا دياب، خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها المصورة وهي "تقلان" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع هادى شرارة، والكليب من إخراج جو بوعيد.

وحملت الاغنية في طيات معانيها طابعاً من اللوم والعتاب الموجه من مايا دياب للشخص الذي تربطها به علاقة غرامية وفقاً للسياق والرؤية الاخراجية للعمل، خاصة بعد أن قرر أن يبتعد لفترة .." تقلان على مين هتخسر ياكبير".

قد يهمك أيضا:

مايا دياب بإطلالات منقوشة تناسب أجواء الصيف

النجمات العربيات يتألقن بموضة الجمبسوت على المسرح