القاهرة- الخليج 365
خلال حواره في برنامج "الستات"، الذي تقدّمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على قناة "النهار"، كشف الفنان الشاب ميدو عادل سبب رفضه تجسيد شخصية النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي، في عمل فني.
وقال ميدو إنه لا يشبه محمد صلاح من حيث الملامح، ولكن قد يكون يشبهه في "الستايل" والشكل العام.
وعندما طُرح اسمه لتجسيد شخصية محمد صلاح في عمل فني، علّق قائلاً: "أنا قلت وقتها محمد صلاح مسيرة لم تكتمل لسه، نجم كبير، أنا شايف إننا نسيبه في حاله، نبعد عنه، عندنا جوهرة كبيرة جداً جداً، أتمنى نحافظ عليها على قد ما نقدر".
واختتم ميدو بالقول: "أنا رأيي نستنى شوية لسه مسيرته شغالة، ونجاحاته مخلصتش، ليه أقعد أتكلم عن حاجة لسه ممتدة".
وعن تصريحه بأنه يتمنى الموت على المسرح وانتقادات الجمهور لذلك، قال ميدو عادل: "العمل عبادة، وأتمنى الموت وأنا أعمل وأكسب رزق حلال".
قد يهمك أيضا:
ميدو عادل يشارك شيري بطولة حكاية «بنت الناس»
ميدو عادل يجسد شخصية سيد درويش على المسرح قريبا
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو عادل يكشف أسباب رفضه تجسيد شخصية محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.