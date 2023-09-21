دينا الشربيني تروي ذكريات مع والدتها الراحلة

علاقة وطيدة، جمعت بين دينا الشربيني، ووالدتها السيدة «ليلى» منذ طفولتها، حيث كانت الأم هي التي تتولى مسؤولية البيت ورعاية أبنائها، في ظل سفر الأب، خارج البلاد، في رحلة عمل، لسنواتٍ طويل، لذا تعيش «دينا» حالة من الحزن الشديد، إثر رحيل والدتها، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراعٍ مع المرض بعد مرور نحو 5 شهور على وفاة والدها.

في حوارٍ تليفزيوني سابق، تحدثت الفنانة دينا الشربيني، مع الفنان أمير كرارة، في برنامج «سهرانين»، عن حجم علاقتها بوالدتها، وموقفها من دخول مجال التمثيل، قائلة: «أنا كنت عاوزة أدخل أي حاجة لها علاقة بالتمثيل، زي معهد فنون مسرحية، أو معهد سينما، لكن ماما ماكنتش موافقة على دخولي التمثيل تمامًا، في حين بابا كان موافق عادي، واقترح عليّا نعمل خطة عليها، عشان تقتنع في النهاية بدخولي هذا المجال».

وأضافت دينا الشربيني: «بابا كان نفسه يشوفني مذيعة، وقالي كوني مذيعة الأول، ومن خلال ده، تقدري تدخلي مجال التمثيل، وفعلًا نفذت الخطة دي، وقدمت برنامجين، وهما شبابيك) وعز الشباب، وبعد فترة نجحت في دخول عالم التمثيل، وحققت حلمي أخيرًا».

الأم تدعم دينا الشربيني

وتابعت: «موقف أمي تبدل بعد دخول التمثيل، وصارت تدعمني بشكلٍ كبير، وكانت بتجيب أصحابها، يتفرجوا على أعمالي، وتقولهم دي دينا بنتي».

وأشارت إلى شعورها بأن ملامحها تُشبه لملامح والدتها بشكلٍ كبير، باستثناء شكل العين، الذي يُشبه لعين والدها، قائلة: «أنا بحبهم الاتنين جدًا، وكاتبة اسم أمي على دراعي.. وتاريخ ميلاد بابا على الدراع التاني، للأسف أغلب البرامج بتتكلم عن علاقتي بابا، ومش بتكلم أوي عن علاقتي بماما، مش عارفة ليه؟ بس ممكن يكون عشان بابا كان بيسافر طول الوقت وأنا صغيرة، فماما هي اللي كانت بتاخد أغلب قراراتنا».

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