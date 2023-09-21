شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الافتتاح.. مهرجان الغردقة السينمائي يستقبل نجوم دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قبل ساعات من انطلاق دورته الأولى، مساء اليوم الخميس، نخبة من الفنانين وصناع السينما، كان أبرزهم حسين فهمي وأحمد وفيق والمنتجين جابي خوري و الدكتور محمد العدل والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا.

كان في استقبال ضيوف المهرجان من النجوم والفنانين وصناع السينما لدى وصولهم فندق إقامة المهرجان، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

تنطلق فعاليات حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي، في السابعة والنصف، مساء اليوم، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال «الغردقة».

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.