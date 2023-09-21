شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما بعد إعلان تكريم الراحل مصطفى سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما عند إعلان تكريم الراحل الدكتور مصطفى سليم ، خلال الدورة السادسة من المهرجان، حيث بكى بمجرد أن أعلن اسمه، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة السادسة .

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .