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إيهاب فهمى يكشف عن العروض المشاركة بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان  إيهاب فهمي عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، والذي يرأسه الدكتور أسامة رؤوف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة، عن أسماء العروض المشاركة بهذه الدورة ، والتي ستقدم على مسارح القاهرة المختلفة . 

 

حيث يشارك عرض "سيب نفسك"  من مصر ، من إخراج جمال ياقوت، ومن الجزائر يشارك عرض "ميرا " إخراج هشام بو سهله، ومن العراق يشارك عرض "شغف" ، من إخراج علي عادل السعيدي، ويشارك من عمان المخرج أحمد الشبلي بعرض " بلا اسم" ، ومن تونس تشارك المخرجة شيماء فتحي بعرض " عطش" . 

 

كما يشارك  من دولة الإمارات المخرج فيصل جواد بعرض "الليلة الأخيرة"، ومن السودان عرض " الحذاء  "للمخرج زهير عبد الكريم، ومن ألمانيا يشارك المخرج simon Elfeler بعرض "2077 " وهو عرض مشترك بين ألمانيا وفلسطين، ومن إيطاليا يشارك Valbonaxibri، بعرض "Burrnesha30 " ، ومن الارجنتين يشارك Ricar Mosca، بعرض un Limon Medio limon ، أما الدول المشاركة في عروض مونودراما الشاشة وهي: فرنسا والكويت وجورجيا ، والمكسيك 

 

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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