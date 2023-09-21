شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يكشف عن العروض المشاركة بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إيهاب فهمي عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، والذي يرأسه الدكتور أسامة رؤوف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة، عن أسماء العروض المشاركة بهذه الدورة ، والتي ستقدم على مسارح القاهرة المختلفة .

حيث يشارك عرض "سيب نفسك" من مصر ، من إخراج جمال ياقوت، ومن الجزائر يشارك عرض "ميرا " إخراج هشام بو سهله، ومن العراق يشارك عرض "شغف" ، من إخراج علي عادل السعيدي، ويشارك من عمان المخرج أحمد الشبلي بعرض " بلا اسم" ، ومن تونس تشارك المخرجة شيماء فتحي بعرض " عطش" .

كما يشارك من دولة الإمارات المخرج فيصل جواد بعرض "الليلة الأخيرة"، ومن السودان عرض " الحذاء "للمخرج زهير عبد الكريم، ومن ألمانيا يشارك المخرج simon Elfeler بعرض "2077 " وهو عرض مشترك بين ألمانيا وفلسطين، ومن إيطاليا يشارك Valbonaxibri، بعرض "Burrnesha30 " ، ومن الارجنتين يشارك Ricar Mosca، بعرض un Limon Medio limon ، أما الدول المشاركة في عروض مونودراما الشاشة وهي: فرنسا والكويت وجورجيا ، والمكسيك

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .