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مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم محمد صبحي وسليم والمهدي

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القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن مكرمي الدورة السادسة من المهرجان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة، وهم النجم محمد صبحي، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والسفير علي المهدي، الدكتور مصطفي سليم، والمخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري.

 

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، جورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

 

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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