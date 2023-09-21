شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "على باب العمارة" أحد أعمال Watch it الأصلية 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it الرقمية عن موعد عرض مسلسل "على باب العمارة" أحد أعمالها الأصلية، حيث يتم عرضه عبر المنصة ابتداءً من 4 أكتوبر المقبل، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في إطار 10 حلقات.

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عرض على المنصة في فبراير الماضي.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.

مسلسل على باب العمارة