شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer فيلم السيرة الذاتية يتخطى إيرادات Bohemian Rhapsody والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح Oppenheimer هو فيلم السيرة الذاتية الأعلى ربحًا، متجاوزًا صاحب الرقم القياسي السابق Bohemian Rhapsody، يتبع فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان، الذي صدر في يوليو الماضى، قصة روبرت Oppenheimer - الملقب بـ "أبو القنبلة الذرية"، ومشروع مانهاتن السري الذي أنشأ أول أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

حقق الفيلم الآن أكثر من 912.7 مليون دولار (في شباك التذاكر العالمي، متجاوزًا فيلم السيرة الذاتية للملكة Bohemian Rhapsody الذي حقق 910.8 مليون دولار ليصبح الفيلم السيرة الذاتية الأكثر نجاحًا في شباك التذاكر.



Bohemian Rhapsody و Oppenheimer

تم إصدار Bohemian Rhapsody في عام 2018 وقام ببطولته رامي مالك (الذي ظهر أيضًا في Oppenheimer بدور الفيزيائي النووي ديفيد إل هيل) في دور فريدي ميركوري، وهو الدور الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.



Bohemian Rhapsody و Oppenheimer

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.