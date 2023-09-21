عمرو يوسف وروبي يجتمعان في دراما رمضان 2024

تعاقد كلا من النجم عمرو يوسف والنجمة روبى على المشاركة في بطولة مسلسل جديد سيتم الأعلان عن اسمه قريباً، من المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، ويعرض على شاشات المتحدة، والمسلسل قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة، من إنتاج ميديا هب .

يشار إلى المخرج محمد سامى قدم آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاحاً كبيرا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من من هالة صدقى، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر، وعدد كبير من الفنانين.

أما عمرو يوسف فقدم مسلسل "الكتيبة 101" بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

أما روبى فقدمت مسلسل "حضرة العمدة" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل اديب، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز .

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