شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وإلهام شاهين على السجادة الحمراء بمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمود حميدة وصبري فواز وهاني سلامة وإلهام شاهين وميرنا وليد وابنتها.

كما حضر أيضا رئيس المهرجان محمد الباسوسي، وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفنان أحمد وفيق وقدري الحجار، مدير المهرجان وغيرهم من الشخصيات العامة والفنانين.

ويشهد المهرجان حضور حسين فهمي والمنتجين جابي خوري والدكتور محمد العدل، والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا. وتستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي، حتى 26 سبتمبر الجارى بمدينة السحر والجمال الغردقة.

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.