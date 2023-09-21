منشور غامض لـ زينة على إنستغرام يُثير التساؤلات

شاركت الفنانة زينة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة متميزة، ومعتمدة علي الميك اب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وعلقت زينه :"خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة"وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات صحفية:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري و أنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي وعاوزة الناس تقول رأيها .. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة .. بس بحاول أجتهد".

تلتقى النجمة زينة المخرج خالد يوسف للمرة الثانية في السينما خلال فيلم "الاسكندرانى" أحد سيناريوهات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة التي لم تخرج إلى النور، حيث اختار خالد يوسف زينة لبطولة الفيلم بمشاركة أحمد العوضى، وذلك بعدما تعاونا سوياً في فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وقالت زينة إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اثنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته

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