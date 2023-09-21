رولا يموت تفجر الإنترنت وتظهر بشكل خادش بالمايوه الذهبي من حمام السباحة

عدن - سعد محمود - نشرت عارضة الأزياء رولا يموت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً جديدة لها بثوب السباحة في جلسة تصويرية جديدة.

ويذكر أن رولا ليست المرة الأولى التي تشعل فيها مواقع التواصل بصورها المثيرة للجدل.