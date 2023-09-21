وصول إلهام شاهين وهاني سلامة وغيرهم لحفل افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - وصل منذ قليل، كل من الممثلة المصرية إلهام شاهين و الممثل هاني سلامة وأحمد وفيق، لحفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي، المقام من 21 إلى 26 ايلول الجاري.



بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب.

ويشارك في الحفل عدد كبير من الفنانين والممثلين، وفي مقدمتهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفى خاطر، وأحمد وفيق.