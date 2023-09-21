سمسم شهاب يطرح "دولارات دولارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه عبر القنوات التليفزيونية وموقع يوتيوب، الأغنية تحمل عنوان "دولارات دولارات" وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف أحمد سمسم شهاب.

أغنية دولارات دولارات هي أغنية فيلم يحمل نفس الاسم، تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم.

أما أخر أعمال سمسم فكانت أغنية "صنع التاريخ" وهي أغنية خاصة بالنادي الأهلي، من كلمات سامح رأفت، ألحان وتوزيع شريف حمدان.