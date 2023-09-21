شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا وليد وابنتها يقدمان الحفل.. بدء افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي يرأسه محمد الباسوسي، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي تولت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وبدأ الحفل بعرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم استعراض لقائمة أعضاء لجان التحكيم والمسابقات المختلفة.

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن منهم محمود حميدة وصبري فواز وهاني سلامة وإلهام شاهين، كما حضر أيضا رئيس المهرجان محمد الباسوسي وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفنان أحمد وفيق وقدري الحجار، مدير المهرجان. وحضر حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة صفية العمري.

ويشهد المهرجان حضور المنتجين جابي خوري و الدكتور محمد العدل والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا. وتستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال «الغردقة».

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.