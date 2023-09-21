شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي بعد تكريمها فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عمار يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت سلاف فواخرجي تكريمها بحفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، من الفنان حسين فهمي، معبرة عن سعادتها بالتكريم.

وأضافت النجمة السورية أنها تكنّ لمصر مشاعر حب خاصة، وأن الشباب ليس فقط عمر بل شغف وطموح وأفكار، والشباب مثل السينما عالم جميل ورائع. وقالت سلاف فواخرجي إن التكريم هدية لبلدها سوريا وعائلتها، مختتمة كلامها بجملة: "عمار يا مصر".

بدأ حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي يرأسه محمد الباسوسي، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي تولت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وبدأ الحفل بعرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم استعراض لقائمة آعضاء لجان التحكيم والمسابقات المختلفة.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن منهم محمود حميدة وصبري فواز وهاني سلامة وإلهام شاهين وميرنا وليد وابنتها.

كما حضر أيضا رئيس المهرجان محمد الباسوسي وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفنان أحمد وفيق وقدري الحجار، مدير المهرجان. وحضر حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة صفية العمري.

ويشهد المهرجان حضور حسين فهمي والمنتجين جابي خوري و الدكتور محمد العدل والمخرجين محمد، وعمر عبد العزيز، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا. وتستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال الغردقة.

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.