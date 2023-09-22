شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد ومؤرخ موسيقي: أغاني حرب أكتوبر لا تزال في الوجدان لأنها خرجت في لحظة صدق عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد المؤرخ الموسيقي محمد دياب، إن الموسيقى التي توثق حرب أكتوبر لا تزال في الوجدان إلى الآن، رغم مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، لأنها خرجت في لحظة توهج وصدق عظيم، وفرح أيضا انتظره المصريين لسنوات عديدة.

أضاف محمد دياب، في لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك الكثير من الأغاني لها قصص، ولكن أكثر غنوة لها قصة هي "أم البطل" للمطربة الكبيرة شريفة فاضل، والتي توفى ابنها السيد السيد بدير، ابن المخرج والممثل القدير السيد بدير، والذي توفى في مناورات بطائرة قبل حرب أكتوبر بعام.

وتابع الناقد المؤرخ الموسيقي محمد دياب: "الموسيقار علي إسماعيل كان موجود عند تسجيل أغنية أم البطل للرائعة شريفة فاضل".

وأكمل: "بصمات الأستاذ بليغ حمدي كبيرة في حرب أكتوبر، وله بصمة على تلحين 18 غنوة في حرب أكتوبر، ولكبار الأصوات مثل عبد الحليم حافظ ومحمد رشدي ووردة الجزائرية وشادية".