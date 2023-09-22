ميرنا وليد - بيروت - بعد أن إنتشر خبر طلاق الفنان العالمي جو جوناس والممثلة البريطانية صوفي تيرنر، بدأت الدراما تزداد بينهما على العلن، وبدأت الحرب في المحاكم، رغم قولهما إنهما على إتفاق، إلا أن صوفي إتهمت جوناس بـ "خطف" إبنتيهما، مدعية أنها علمت بخبر الطلاق من خلال وسائل الإعلام، وهذا ما نفاه ممثل جو الذي أكد أنه وقع خلاف بين الثنائي يوم عيد ميلاده في 15 آب، وأعلم تيرنر أنه سيتقدم بالطلاق، وتسلمت الدعوى قبل بضعة أيام، أما الخبر فلم ينتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا بعد إسبوعين.
أما عن خطف جو إبنتيه، فرد ممثله: "هذا خلاف قانوني مؤسف حول زواج ينتهي للأسف. عندما يتم استخدام لغة مثل "الاختطاف"، فهي مضللة في أحسن الأحوال، وإساءة خطيرة للنظام القانوني في أسوأها. بعد أن ظلتا في رعاية جو طوال الأشهر الثلاثة الماضية باتفاق الطرفين، أصبح الأطفال حاليًا مع والدتهم. وتقدم صوفي هذا الادعاء فقط لنقل إجراءات الطلاق إلى المملكة المتحدة ولإخراج الأطفال من الولايات المتحدة بشكل دائم".
وقال ممثل فنان "Sucker" إن الزوجين التقيا "للعمل معًا من أجل إعداد تربية مشتركة ودية" قبل تقديم صوفي ملفها.
علاوة على ذلك، صرح أيضاً: "يسعى جو إلى تربية أطفال مشتركة حتى تتم تربيتهما على يد أمهاتهما وأبيهما، وبالطبع لا بأس أيضًا بتربية الأطفال في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر جو جوناس يفضح صوفي تيرنر وأكاذيبها في الدعوى الجديدة التي رفعتها ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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