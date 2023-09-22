ملكة جمال لبنان 1987 كاتي أتاناسياديس.. هكذا أصبحت بعد مرور 36 عاماً على انتخابها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - انتخبت كاتي أتاناسياديس ملكة جمال لبنان 1987، وتميزت بملامحها الاجنبية، اذ انها من أصل يوناني لوالدين لبنانيين، ولا زالت بعد مرور 36 عاماً على إنتخابها، تتميز بجاذبية جميلة وملامح ناعمة.



تتحدث كاتي العديد من اللغات، فعدا عن العربية، تجيد كاثي اللغات اليونانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وهي أيضاً كاتبة ومعدة ومقدمة برامج، وعملت في مجالات عديدة برعت فيها، كما أنها تتمتع بصوت جميل.

في إحدى مقابلاتها السابقة مع مجلة "الشبكة"، كشفت كاتي أن الصيد من هواياتها، وتمتلك جفتين، لكنها قالت إنها في تلك الفترة لم يعد لديها الوقت لممارسة هواية الصيد، وذكرت من هواياتها أيضاً كرة السلة وكرة المضرب والسكواتش.