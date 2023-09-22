الكشف عن سبب وفاة أنجوس كلاود

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن سبب وفاة الممثل أنجوس كلاود، وأكدت الصفحة السادسة أن نجم "Euphoria"، الذي توفي عن عمر يناهز 25 عامًا، توفي بسبب جرعة زائدة عرضية من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين وأكثر من ذلك.



ولقد عانى من التسمم الحاد من مجموعة الأدوية، والتي تضمنت أيضًا البنزوديازيبين، عبر الطبيب الشرعي في مقاطعة ألاميدا.

وكتبت والدته ليزا في آب/أغسطس: "أيها الأصدقاء، أريدكم جميعًا أن تعلموا أنني أقدر حبكم لعائلتي في هذا الوقت المحطم. "أريدك أيضًا أن تعلم أنه على الرغم من أن ابني كان في حزن عميق بسبب وفاة والده المفاجئة بسبب ورم الظهارة المتوسطة، إلا أن يومه الأخير كان يومًا بهيجًا".

وأضافت: "لم يكن ينوي إنهاء حياته. عندما عانقنا ليلة سعيدة قلنا كم نحب بعضنا البعض وقال إنه سيراني في الصباح. وتابعت: "لا أعرف ما إذا كان قد وضع في جسده بعد ذلك أو ما الذي قد يكون قد وضعه". “كل ما أعرفه هو أنه وضع رأسه على المكتب الذي كان يعمل فيه على مشروع فني، ونام ولم يستيقظ. قد نكتشف أنه تناول جرعة زائدة عن طريق الخطأ وبشكل مأساوي، ولكن من الواضح تمامًا أنه لم يكن ينوي الخروج من هذا العالم".