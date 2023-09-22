اليوم.. أحمد فؤاد سليم يروي بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة في "بالخط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ضيفا على برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الجمعة.

ويكشف الفنان القدير، لأول مرة كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد لها لمدة أسبوع كامل.

كما يتحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

ويروى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أدائه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.