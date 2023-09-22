قطب الإعلام مردوخ يتنحى عن رئاسة “فوكس كورب” و”نيوز كورب” لابنه لاكلان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تنحى روبرت مردوخ عن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي “فوكس كورب” و”نيوز كورب” منهيا مسيرة مهنية تجاوزت 7 عقود أسس خلالها إمبراطورية إعلامية امتدت من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركتان أمس الخميس إن لاكلان مردوخ سيصبح الرئيس الوحيد لنيوز كورب وسيستمر في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لفوكس. يعزز هذا التحول دور لاكلان كزعيم للإمبراطورية الإعلامية، مما يضع حدا للتساؤلات حول الخلافة داخل عائلة مردوخ.

وفي مذكرة للموظفين اليوم الخميس كتب مردوخ “شركاتنا على ما يرام، وأنا أيضا”.

ويصادف التحول قرب الاجتماع السنوي للمساهمين في فوكس ونيوز كورب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما يأتي بعد أشهر قليلة من إلغاء مردوخ (92 عاما) خطة كان من شأنها إعادة توحيد إمبراطوريته الإعلامية من خلال دمج فوكس ونيوز كورب، بعد أن رفض كثير من كبار المساهمين الاقتراح على أساس أنه سيفشل في تحقيق القيمة الكاملة للشركة.

وسيُعين مردوخ رئيسا فخريا للشركتين اللتين يملك حصصا مسيطرة تقريبا في كلتيهما.

ويتولى لاكلان إدارة إمبراطورية مردوخ، في وقت تواجه فيه صناعة الإعلام تحديات تتراوح بين انخفاض نسبة المشاهدة التلفزيونية التقليدية، إلى صراع المنظمات الإخبارية مع شركات التكنولوجيا حول مزاعم تتعلق بسرقة حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال فوكس نيوز الشبكة الإخبارية الأولى في الولايات المتحدة، وتلعب دورا مؤثرا في السياسة الأمريكية.