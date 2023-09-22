The Captain يمثل إيطاليا في سباق الأوسكار الـ96

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت اللجنة الإيطالية لترشيحات الأوسكار فيلم The Captain (القبطان) للمخرج ماتيو جارّوني، لتمثيل إيطاليا في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي لعام 2024، والمقرر إقامته في مارس المقبل.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي قبل أسابيع، وفاز مخرجه بجائزة الأسد الفضي، وحصل بطل الفيلم سيدو سار على جائزة ”مارتشيللو ماستروياني لأفضل موهبة شابة.

وتمكن فيلم جاروني من التقدّم في اللحظات الأخيرة على الفيلم الإيطالي A Brighter Tomorrow (شمس المستقبل)، للمخرج نانّي موريتّي الذي عُرض في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي.

وتذكّر جارّوني في حفل توزيع جوائز فينيسيا مأساة الشعب المغربي بسبب الزلزال الذي ضرب مرّاكش، قائلاً “لقد صوّرنا الفيلم في السنغال، لكنّ جزءاً كبيراً منه صُوّر في المغرب، لذا فإن تفكيرنا يذهب اليوم صوب الشعب المغربي للمأساة التي يعيشها”.

وتعلن الأكاديمية في ديسمبر القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي، والتي ستضم 15 فيلماً، قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير والمكونة من 5 أفلام.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلماً واحدا ًكل عام للمسابقة المخصصة للأفلام الناطقة بغير الإنجليزية، والتي أنتجت خارج الولايات المتحدة.