كيم كارداشيان في علاقة غرامية جديدة.. من هو سعد الحظ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن علاقة غرامية تجمع بين نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وأوديل بيكهام جونيور، بحسب ما ذكرت مجلة PEOPLE نقلاً عن مصدر خاص.

وورد في التقرير، أن النجمة ولاعب فريق بالتيمور رايفنز “يُمضيان الكثير من الوقت معاً” مؤخراً.

واللافت أن النجم الرياضي البالغ من العمر 30 عاماً وصديقته عارضة الأزياء لورين وود، قد انفصلا رسمياً.. وما يجمعهما اليوم فقط هو ابنهما زايدن، الذي رحّبا به معاً في فبراير 2022.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها النجمة بلاعب رياضي؛ إذ إنها كانت عام 2007 قد واعدت ريجي بوش، نجم فريق نيو أورلينز ساينتس، لكنهما انفصلا عام 2010.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان قد تحدثت مؤخراً خلال حلقة من البرنامج الخاص بعائلتها، عن علاقتها السابقة بالنجم الكوميدي بيت ديفيدستون.

وكشفت النجمة عن شعورها بالذنب تجاهه؛ حيث قالت: “لقد كان ذنبي، مرّ بالكثير بسبب علاقته بي”.. وقصدت النجمة بذلك الهجمات العنيفة التي تعرّض لها، والتي وصلت إلى تهديد حياته، وذلك من قِبل زوجها السابق كانيي ويست.

وفي السياق عينه، أكدت النجمة أنها غير جاهزة للارتباط حالياً ولا تفكر في الأمر، وذلك كرد على الشائعات التي طالتها مؤخراً، ومفادها ارتباطها بنجم كرة القدم توم برادي.