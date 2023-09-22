خاص وبالفيديو - ماغي بو غصن تعلّق على تسليمها جائزة لـ ورد الخال في الموريكس دور

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن هي نجمة في التمثيل، كما اجتمعت فيها الأخلاق الرفيعة والتواضع والإنسانية، ولأصدقائها هي الصديقة الوفيّة المُحبة، كما انها سندا لعائلتها.



ماغي بو غصن حضرت حفل جوائز "الموريكس دور"، وذلك لتسليم الممثلة اللبنانية ورد الخال جائزة على المسرح، كما ان زوجها المنتج اللبناني جمال سنان كُرّم في هذا الحفل.

خطوة ماغي بو غصن تدل على محبتها الصادقة لـ ورد الخال، وموقع "الفن" حضر الحفل، وأجرينا مع ماغي لقاء تحدثنا فيه عن هذا الأمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق: