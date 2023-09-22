شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة يتذكر كواليس فيلم المصير بندوة تكريمه فى مهرجان الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هاني سلامة إنه لم يكن يتخذ قرار الاستمرار في التمثيل بعد مشاركته في أول فيلم سينمائي له مع يوسف شاهين، ولم يكن يعرف ما إذا كان سيكمل المشوار أم لا؟

وأضاف هاني سلامة خلال ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: الحظ موجود بنسب معنية في مشوار الفنان، لكن اختيارات الفنان تشكل جزءًا مهمًا وكبيرًا، مشيرًا إلى أنه تعلم من يوسف شاهين حب المهنة والالتزام بها، والإخلاص لها.

وتذكر هاني سلامة كواليس عمله في فيلم المصير قائلاً: كل ما يتعلق بتصوير العمل كان موضوعًا في جدول بمكتب يوسف شاهين يضم كل التفاصيل، ما يوضح أنه كان بمثابة مؤسسة كاملة لا تقل عما نشاهده في هوليوود.

وقال النجم هاني سلامة إنه سعيد بالتكريم في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وإن التكريم امر مهم للغاية للفنان، خصوصا أن ذلك يأتى في الدورة الأولى للمهرجان، ومع وجود أسماء بارزة في مجال صناعة السينما.

وأضاف هاني سلامة: من حسن حظي آني بدأت مع عملاق السينما والفن المصري والعربي والعالمي المخرج الراحل يوسف شاهين، وبدأت في مدرسة كبيرة ولم يكن بالنسبة لي مخرج فقط بل تعلمت على يديه مفردات الصناعة ولم ادرس السينما أو المسرح.

وعن كواليس فيلم "المصير" قال آيضا: كان كل شئ جديد بالنسبة له، وكان يذهب لحضور مشاهد لنجوم غيره من الفيلم ومنهم محمود حميدة ونور الشريف، وكنت منبهرا للغاية بأجواء التصوير، وأراقب كل تفاصيل الصناعة، و بمثابة رحلة استكشافية لي.

وأضاف: عملت بعد ذلك مع مخرجين مختلفين، كل منهم له رؤيته، والعمل مع مخرجين متنوعين يكسبني ثراء في التجارب الفنية، لكني دائما آضع يوسف شاهين في مكانة خاصة.

وآشار هاني سلامة إلى أنه غاب عن السينما منذ سنوات لآسباب عدة، وتمني العودة لها.

وحضر الندوة العديد من النجوم منهم حسين فهمي، محمود حميدة، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان, خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وقدري الحجار مدير المهرجان.