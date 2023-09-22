شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة: كنت أريد أن أصبح طيارًا قبل العمل فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سلامة إنه قبل دخوله مجال الفن، كان سيكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نصحه والده بالعودة إلى مصر، وكان يحمل بالعمل طيار، ولم يكن يفكر في السينما أو التمثيل واهتماماته بها أقل من العادي.

وأضاف هاني سلامة خلال ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: فوجئت بعد عودتي بمكالمة من مكتب يوسف شاهين لاختياري لبطولة فيلم المصير، بعد أن حالت ظروف سفري من المشاركة في فيلم عرق البلح قبلها بسنوات.

قال النجم هاني سلامة إنه لم يكن اتخذ قرار الاستمرار في التمثيل بعد مشاركته في أول فيلم سينمائي له مع يوسف شاهين، ولم يكن يعرف ما أذا كان سيكمل المشوار أم لا.

وأضاف هاني سلامة: الحظ موجود بنسب معينة في مشوار الفنان، لكن اختيارات الفنان تشكل جزءًا مهمًا وكبيرًا.

وكشف هاني سلامة إنه تعلم من يوسف شاهين حب المهنة والالتزام بها، والاخلاص لها.

وتذكر هاني سلامة كواليس عمله في فيلم المصير قائلاً: كل ما يتعلق بتصوير العمل كان موضوعا في جدول بمكتب يوسف شاهين يضم َكل التفاصيل، مما يوضح أنه كان بمثابة مؤسسة كاملة لا تقل عما نشاهده في هوليوود.

قال النجم هاني سلامة إنه سعيد بالتكريم في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وإن التكريم امر مهم للغاية للفنان، خصوصا أن ذلك يأتى في الدورة الأولى للمهرجان، ومع وجود أسماء بارزة في مجال صناعة السينما.

وأضاف هاني سلامة: من حسن حظي آني بدأت مع عملاق السينما والفن المصري والعربي والعالمي المخرج الراحل يوسف شاهين، وبدأت في مدرسة كبيرة ولم يكن بالنسبة لي مخرج فقط بل تعلمت على يديه مفردات الصناعة ولم ادرس السينما أو المسرح.

وعن كواليس فيلم "المصير" قال أيضًا: كان كل شئ جديد بالنسبة له، وكان يذهب لحضور مشاهد لنجوم غيره من الفيلم ومنهم محمود حميدة ونور الشريف، وكنت منبهرا للغاية بأجواء التصوير، وأراقب كل تفاصيل الصناعة، و بمثابة رحلة استكشافية لي.

وأضاف: عملت بعد ذلك مع مخرجين مختلفين، كل منهم له رؤيته، والعمل مع مخرجين متنوعين يكسبني ثراء في التجارب الفنية، لكني دائما آضع يوسف شاهين في مكانة خاصة.

وآشار هاني سلامة إلى أنه غاب عن السينما منذ سنوات لآسباب عدة، وتمني العودة لها.

وحضر الندوة العديد من النجوم منهم حسين فهمي، محمود حميدة، إلهام شاهين، أحمد وفيق، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان, خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وقدري الحجار مدير المهرجان.