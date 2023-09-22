شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب جديدة بين رامى مالك وإيما كورين بعد انفصاله عن حبيبته السابقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نجم هوليوود رامى مالك ذو الأصول المصرية في علاقة حب جديدة، وذلك بعد انفصاله عن صديقته السابقة لوسى بوينتون، مثلما رصدت الصور التي أظهرت علاقته مع ايما كورين وفقًا لعدد من الصحف منهم الديلى ميل، والتي أكدت بدورها أن الفائز بجائزة أوسكار أحسن ممثل في وقت سابق بدا للعيان وهو يقبل كورين بشوارع مدينة لندن.

تقرير الديلى ميل أضاف أن العلاقة ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت قبل فترة حاولا فيها عدم إظهارها للعيان وعدم التطرق لها من قريب أو بعيد قبل أن يتم حسم الأمور مؤخرًا أثناء سيرهما بممشى للكلاب، وظهرت عليهم علامات الرومانسية بصورة كبيرة.



رامى مالك مع الممثلة ايما كورين

وكانت تقارير عالمية أكدت انفصال الممثل رامي مالك، عن حبيبته لوسي بوينتون فى بداية شهر أغسطس الماضى، بعد علاقة حب دامت بينهما لمدة 5 سنوات، وتوقع الكثيرون لها الوصول إلى الزواج لما بينهما من تفاهم كبير وحب عكسته تصريحاتهما خلال الفترة الأخيرة.



رامى مالك مع ايما كورين

صحيفة The Sun تطرقت إلى أن انفصال الثنائي حدث مطلع العام الجاري بهدوء دون أن يشعر أحد بالأمر، وذلك بعدما بدأت علاقة حبهما منذ فيلم Bohemian Rhapsody.



رامى مالك وايما

وقد جاء الخبر بعدما ظهر رامى مالك وهو بالقرب من نجمة The Crown إيما كورين فى حفل BST Hyde Park الذى أقامته Bruce Springsteen فى لندن، وانضم الممثل، البالغ من العمر 42 عامًا، إلى نجمة مسلسل ،Netflix 27 عامًا، فى مقاعدهم للاستمتاع بالعرض على ما يبدو وضع رامى يده على ركبة إيمًا، وهو ما أثار آنذاك وجود علاقة حب جديدة له.