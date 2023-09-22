شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا فى مدينة نصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة الماظة بمدينة نصر، ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل بعض الأغانى التى اشتهر بها الفريق ويعشقها جمهوره.

يعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوى" و"صباحك"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

ويشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسست فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.