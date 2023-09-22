مسرحية أولى من نوعها في السعودية.. أسيل عمران تتحدث عن “معلقاتنا امتداد أمجاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها منشوراً ومقطعاً مصوَّراً من مسرحية “معلقاتنا امتداد أمجاد”.

وكتبت أسيل في منشورها: “معلقاتنا امتداد أمجاد، ما زلت فخورةً كثيراً بهذا العمل الوطني الرائع، وسعيدةً بعرضه في جميع دور السينما بالسعودية من تاريخ 18 إلى 22 سبتمبر احتفاءً باليوم الوطني السعودي”.

وكان الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد قد أعلن قبل أيامٍ عبر منشورٍ، بثه في حساباته بمواقع التواصل عن عرض المسرحية بدور السينما في السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى “اليوم الوطني”.

وشاركت أسيل في المسرحية الشعرية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد”، العمل الأوَّل من نوعه في تاريخ السعودية، ونظَّمته هيئة المسرح والفنون الأدائية احتفاءً بـ “يوم التأسيس” على مسرح جامعة الأميرة نورة، فكرة وإشراف عام الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين والممثلين.

واستلهمت المسرحية تراث الجزيرة العربية بوصفه امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت، فشيَّدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرونٍ، حيث يجاري عشرة شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيسَ الدولة السعودية الأولى، ثم توحيد البلاد حتى أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية.

وظهرت أسيل أخيراً مع الفنان تامر حسني في فيديو كليب أغنيته “حوّا” من ألبومه “هرمون السعادة”، وعلَّقت وقتها على هذه المشاركة قائلةً: “متحمسة كثيراً للعمل مع فنانٍ ناجحٍ وذكي ومحترمٍ مثلك”. مضيفةً: “يا رب المشروع الجاي يحبوه الناس، وشكراً تامر على كل شيء”.

من جهته، أثنى النجم المصري على المشاركة الثانية لأسيل معه، وكتب: “رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه.. بس دلوقتي مش كليب بس، إحنا بنحضر رحلة فنية أطول، كنتوا مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهي كليب أغنيتي الجديدة حوّا من ألبوم هرمون السعادة”.

وأشادت وقتها الإعلامية لجين عمران، شقيقة أسيل، بهذا التعاون الجديد بين تامر وأسيل، وكتبت: “ألف مبروك ليكم إنتو الإثنين، وفي انتظار إبداعاتكم الرائعة.. أحبكم”.

وعُرِض لأسيل أيضاً فيلم “طريق الوادي” في دور السينما، وهو فيلمٌ سعودي تشويقي خيالي من نوع المغامرة، بطولة نايف خلف، أسيل عمران، محمد الشهري، نغم المالكي، حمد فرحان، شيماء طيب، راشد مدهش ومنصور آش، وتأليف وإخراج خالد فهد.

وتدور قصة العمل في أواخر التسعينيات الميلادية بجبال قرية الوادي السعودية عن مصابٍ بمتلازمة الصمت الاختياري، حيث يعتقد الجميع أن إعاقته مجرد مرضٍ، باستثناء أخته الكبرى “سهام”، التي تعدُّه مثالياً كما هو، وتبدأ الأحداث عندما يقرِّر والده “ناصر” اصطحابه برحلةٍ بريةٍ إلى الوادي في القرية المجاورة من أجل مراجعة طبيبٍ شعبي معروف، وخلال الرحلة يضيع وسط المكان، ويتعرض لكثيرٍ من التحديات التي يحاول تجاوزها، وتنعكس إيجاباً على إعاقته، إذ يصل إلى استنتاج مفاده بأن هذه الإعاقة لا يمكنها أن تمنعه من اكتشاف أشياء جديدة في الحياة.