صوفي تيرنر تتهم طليقها جو جوناس بخطف بناتها من بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدمت النجمة صوفي تيرنر بدعوى قضائية ضد زوجها السابق، تايلور سويفت، طالبت فيها بإعادة أطفالها إلى بلدها في بريطانيا، متهمة إياه بخطف بناتها.

وبحسب موقع «PageSix»، فإن صوفي تيرنر اتهمت طليقها بأنه يحتفظ بأطفالهما بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك الأمريكية ويرفض إعطاءها جوزات سفرهم أو السماح لها برؤيتهم واصطحابهم إلى بريطانيا، في حين ترغب صوفي في إعادتهم معها إلى إنجلترا، حيث كان يقيمان قبل الطلاق.

كما ورد في التقرير أيضاً أن صوفي علمت بخبر طلاقها من وسائل الإعلام والصحافة.

يُشار إلى أنه في عام 2020، رحب الزوجان بطفلتهما الأولى، ابنتهما ويلا، ثم رحبا بطفلتهما الثانية في يوليو 2022. وقال جوناس لمجلة «PEOPLE» العام الماضي: «كان من الرائع أن أكون أباً، وأن أتعلم كل يوم المزيد عن نفسي وما يعنيه الأمر. الأبوة».

جو جوناس وزوجته صوفي تيرنر قد أعلنا بشكل رسمي عن انفصالهما، في بيان مشترك نشراه على صفحتيهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في البيان ما يلي: «بعد أربع سنوات رائعة من الزواج، قررنا بشكل متبادل إنهاء زواجنا ودياً. هناك العديد من الروايات التخمينية حول السبب، ولكن هذا قرار مشترك، ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية لنا ولأطفالنا».

وكان اسما: جو جوناس-شقيق نيك جوناس- وصوفي تيرنر؛ قد تصدرا حديث السوشيال ميديا، بعد أن انتشر بشكلٍ واسع خبر اتجاههما للطلاق بعد أربع سنوات من الزواج؛ حيث استعان جو جوناس بمحامي طلاق، حسبما قال مصدر لمجلة «PEOPLE».

ولم يستجب حينها أي متحدث عن جوناس، 34 عاماً، لطلب «PEOPLE» التعليق على الموضوع. وفي الوقت نفسه، رفض مندوب عن تيرنر، 27 عاماً، التعليق أيضاً.

تعرفت نجمة مسلسل «Game of Thrones» وعضو فرقة «Jonas Brothers» لأول مرة عبْر رسائل على «إنستغرام» في عام 2016، وأوضحت تيرنر في مقابلة غلاف لمجلة «Harper’s Bazaar UK»: «كان لدينا الكثير من الأصدقاء المشتركين، وكانوا يحاولون تقديمنا لفترة طويلة»، مضيفة: «كنا نتابع بعضنا بعضاً على إنستغرام، وكان يرسل لي رسائل مباشرة».

وبعد فترة وجيزة من التواصل على «إنستغرام» دعا جوناس؛ تيرنر، للخروج معاً في أثناء جولته عبْر المملكة المتحدة. اعتقد أصدقاء تيرنر أن الأمر سيكون رائعاً وأقنعوها بالموافقة، وبالفعل تم اللقاء. في عام 2017، طرح جوناس على تيرنر الزواج، ومن خلال إنستغرام، شاركا صورةً ليد تيرنر مع خاتم خطوبتها، وعلق جوناس على الصورة قائلاً: «لقد قالت نعم»، بينما كتبت تيرنر: «قلت نعم».

تلقى الزوجان سيلاً من الدعم من أصدقائهما وعائلتهما، بمن في ذلك شقيق جو، نيك جوناس، الذي كتب: «آه! تهانينا لكما على خطوبتكما. أحبكما كثيراً».. ثم تزوج الثنائي في حفل مفاجئ في لاس فيغاس، ثم في حفل فخم في الريف الفرنسي.

في الشهر الماضي، احتفلت تيرنر بزوجها الموسيقي في يوم ميلاده الرابع والثلاثين، من خلال نشر لقطة لطيفة لهما وهما يرتديان ملابس نوم متطابقة. في الصورة التي شاركتها على قصص إنستغرام، يمكن رؤية الزوجين وهما يرتديان بيجامة مخططة باللونين الأخضر والأبيض في أثناء وقوفهما في المرآة، بينما التقطت تيرنر صورة شخصية، وكتبت فوق الصورة: «يوم ميلاد سعيد يا وسيم».