إليكم موعد طرح أحدث أفلام نيكولاس كيدج Dream Scenario

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الساعات الماضية، تم إصدار الإعلان الدِعائي الأول “التريلر” لأحدث أفلام الفنان نيكولاس كيدج “Dream Scenario” بعد ضجة كبيرة وإشادة من النقاد، حينما تم عرضه بالدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي؛ مما جعل الجمهور ينتظر الفيلم بشكلٍ كبير.. كما يُعَد الفيلم هو التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للمخرج كريستوفر بورجلي- Kristoffer Borgli.

تدور أحداث فيلم “Dream Scenario” حول أستاذ جامعي يُدعى “بول ماثيوز”، في منتصف العمر، يكتشف أنه يظهر بشكل مفاجئ في أحلام كل مَن حوله؛ مما يحوّل بشكل سريع تلك الأحداث إلى شيء مروِّع، وتنقلب حياة الأستاذ الجامعي رأساً على عقب، في محاولته إيجاد حل لتلك الأزمة.. وقد أعلنت الشركة المنتجة للفيلم، أنه سيتم طرحه بدُور العرض السينمائي في العاشر من نوفمبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كلٌ من: نيكولاس كيدج مجسداً شخصية جديدة عليه، كما ينضم لبطولة الفيلم كلٌّ من: جوليان نيكلسون، مايكل سيرا، تيم ميدوز، ديلان جيلولا، كيت بيرلانت، ديلان بيكر.

يُذكر أنه في يناير الماضي، تفاعل النجم الأمريكي نيكولاس كيدج مع أنباء وفاة زوجته السابقة ليزا بريسلي؛ حيث شعر كيدج بحزن شديد، ووصف الممثل الخبر بأنه: “مدمر”، في أول تصريح له منذ انتشار النبأ؛ وفقاً لما نقلته Page Six.

وذكر الفنان نيكولاس كيدج، الذي كان متزوجاً من بريسلي منذ عام 2002 وحتى عام 2004، لصحيفة Hollywood Reporter: “كانت ليزا أعظم ضحكة من أيّ شخص قابلته على الإطلاق.. لقد أضاءت كل غرفة”.. واختتم الفائز بجائزة الأوسكار، البالغ من العمر 59 عاماً، إشادته، بالإشارة إلى نجل المغنية الراحل بنيامين كيو، الذي تُوفي منتحراً في يوليو 2020؛ حيث قال: “أجد بعض العزاء في الاعتقاد بأنها قد اجتمعت مع ابنها، بنيامين”.