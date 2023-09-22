“قلق وحب وحماس”.. ماجد المهندس مُكرّماً بتمثال في “مدام توسو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار النجم ماجد المهندس متحف “مدام توسو” في مدينة دبي لإلقاء نظرة على المجسم الشمعي الخاص به.

وقد تم الكشف عن التمثال في متحف مدام توسو في بلوواتر- دبي- خلال حفل ضمّ نخبة من المدعويين بحضور أهل الصحافة والإعلام.

تأتي هذه الخطوة تكريمًا من متاحف “مدام توسو” العالمية للنجم ماجد المهندس، المعروف بصوته الفريد وموسيقاه التي تتميز بعمقها العاطفي وقوة أدائه، وتقديرًا لمسيرة تكللت بالنجاح لأكثر من 20 عامًا، حصل خلال “البرنس” على جوائز عدّة، وحقق أرقامًا قياسية في نسب الاستماع المشاهدة على المواقع الموسيقية، كما ملأ على امتداد سنواتها مدرجات أهم المهرجانات بمحبيه في مختلف أقطار الوطن العربي.

ماجد المهندس، كشف على هامش الاحتفالية عن سعادته وفخره الشديدين بالتقدير الذي تلقاه من إدارة متحف “مدام توسو” الشهير في دبي، حيث وقف “البرنس” وجهًا لوجه مع تمثاله الشمعي.

كذلك كشف ماجد المهندس عن سر اختيار الإطلالة التي ظهر بها المجسم الشمعي، حيث كانت هي الإطلالة نفسها التي ظهر بها في حفل “هلا فبراير” الأخير في الكويت، وهي من الحفلات المحببة إلى قلبه، لذلك حرص على تكريم تلك الإطلالة من خلال ظهور المجسم الشمعي بها.

وتحدّث “المهندس” عن مشاعره لحظة رؤيته للمجسم الشمعي للمرة الأولى، واصفًا إياها بالمشاعر المختلطة، بين القلق والحب والحماس لرؤية نتاج هذا الجهد الكبير الذي استغرق عدة أشهر من العمل حتى ظهر التمثال بهذه الصورة الرائعة.