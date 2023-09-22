كيفين كوستنر يتوصل إلى تسوية للطلاق مع زوجته كريستين باومغارتنر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد المعركة القانونية التي دخل فيها النجم كيفين كوستر مع زوجته كريستين باومغارتنر، توصل الثنائي بشكل مفاجئ إلى تسوية للطلاق أنهت كل النزاعات بعد انفصالهما في شهر أيار/ مايو المنصرم.

وفي بيان مشترك حول الأمر، أرسله المتحدث بإسم الممثل Arnold Robinson لمجلة USA TODAY ورد ما يلي: “توصل كيفن وكريستين كوستنر إلى تسوية طلاق وافقا عليها بشكل ودي تضمنت اتفاقات حول جميع الأمور المتعلقة بإجراءات الطلاق الخاصة بهما”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل التسوية.

وكانت باومغارتنر قد طلبت حوالي 175 الف دولار كنفقة خاصة بأولادها هايز (14 عامًا) وكايدن (16 عامًا)، وابنتهما غريس (13 عامًا) خلال جلسة محكمة استمرت يومين في سانتا باربرا في أغسطس المنصرم، وفقًا لمجلة People.

وهذا المبلغ يضم زيادة تبلغ حوالي 45 ألف دولار على المبلغ الذي كان قد تم طلبه بشكل مؤقت من كوستنر وهو حوالي 130 ألف دولار، ولكن في النهاية أقرت المحكمة بدفع حوالي 63 ألف دولارًا شهريًا لباومغارتنر.

وكانت كريستين باومغارتنر قد طالبت بالطلاق وإنهاء زواج استمر 18 عاماً ووقعت بالفعل على طلب الطلاق في شهر أيار/ مايو المنصرم.

والزوجة الثانية للممثل الأميركي والتي أنجبت منه ثلاثة أطفال لم يعد بإمكانها الاستمرار في هذه العلاقة، بسبب بعض الخلافات التي لا يمكن حلها، بحسب ما ذكر موقع TMZ حينها.

ونشر موقع People بيان نقله المتحدث باسم نجم هوليوود جاء فيه: “ببالغ الحزن ولظروف خارجة عن إرادته فإن السيد كوستنر مجبر على المضي في إجراءات الطلاق”.

وأضاف: “نطلب احترام خصوصية كريستين وخصوصية أطفالهما أثناء تنقلهم في هذا الوقت الصعب”.

وكانت علاقة كوستنر البالغ من العمر 68 عاماً وباومغارتنر البالغة من العمر 49 عاماً، قد بدأت عام 2000، وتزوجا في سبتمبر/ أيلول من عام 2004 وأنجبوا 3 أولاد، فيما لدى النجم من علاقة سابقة أيضاً 4 أولاد.