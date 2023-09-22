حادث سير يمنع أفراد فرقة Stray Kids من إستكمال نشاطهم الفني.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض أعضاء الفرقة الموسيقية الكورية Stray Kids “لينو، هيونجين، سونغمين” لحادث سير، تسبب في إلغاء بعض نشاطات الفرقة خلال الفترة القادمة.

وعقب وقوع الحادث أصدرت وكالة “JYP” للترفيه بياناً رسمياً أعلنت من خلاله أن السيارة التي كانت تنقل أعضاء الفرقة الموسيقية الكورية “Stray Kids” الثلاثة إلى المنزل تعرّضت لحادث تصادم بسيط.

كما أوضحت الوكالة من خلال البيان أنه لم يُصب أي من الأعضاء أو الموظفين في السيارة بإصابات خطيرة، ولكنهم أصيبوا بألمٍ خفيف في العضلات وبعض الكدمات، وأن الأطباء نصحوهم جميعاً بتلقي العلاج والراحة.

وبناءً على ذلك أوضح البيان أنه لن يتمكن كل من “لينو وهيونجين” من أن يحضرا أسبوع الموضة في ميلانو كما كان مقرراً، فيما ألغى سونغمين البث المباشر على “يوتيوب” الذي كان قد أعلن عنه بمناسبة عيد ميلاده.

ومن النشاطات التي تأثرت بوقوع الحادث هو حفل الفرقة الموسيقية الكورية “Stray Kids” بمهرجان “المواطن العالمي لعام 2023” والذي من المقرر إنعقاده في نيويورك يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث سيقتصر إحياء الحفل على 3RACHA المكونة من “تشانغبين، بانغ تشان، هان” بدون تواجد الأعضاء الآخرين.

يُذكر أن فرقة “Stray Kids” الكورية كانت قد إحتلت المرتبة الثانية في الولايات المتحدة من حيث مبيعات الألبومات حتى الآن خلال العام الجاري 2023، وفقاً لما صرحت به وكالة “جاي واي بي” للترفيه المسيرة لأعمال الفرقة مطلع الشهر الجاري.