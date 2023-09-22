شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: القدر منع تجسيدى شخصية حتشبسوت مع يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إلهام شاهين عن أنه كان لديها مشروع فيلم سينمائي مع يوسف شاهين لتجسيد قصة حياة الملكة حتشبسوت لكن لكن يظهر العمل للنور.

وأوضحت إلهام شاهين خلال ندوة بعنوان "نجوم يوسف شاهين" ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب أنها التقت المخرج الراحل بالصدفة على متن إحدى الطائرات، وأخبرته بأنها تحلم بتجسيد شخصية حتشبسوت التي حكمت مصر سنوات وأثبتت أن المرأة المصرية قادرة على فعل الكثير.

وأضافت: نصحني يوسف شاهين بتحويل الفيلم الي َمسلسل نظرًا لتكلفته الإنتاجية المرتفعة، وأن يتولى إخراج المسلسل خالد يوسف، ثم ياخد لقطات ليصورها في عمل سينمائي من إخراجه.

مشروع إلهام شاهين ويوسف شاهين لم يكتمل بسبب رحيل المخرج حسبما قالت النجمة المصرية.

تحدث في الندوة عدد من النجوم الذين علموا مع المخرج الراحل ومنهم هاني سلامة، وحسين فهمي، ومحمود حميدة وصفية العمري، وأحمد وفيق، والمنتج جابي خوري، وأدارها الناقد خالد محمود.

وحرص على حضور الندوة النجمة إلهام شاهين ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما وعدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما.