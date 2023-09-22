شاهد .. صدر ديمي روز الكبير يثير الغرائز بإطلالة هي الاكثر سخونة في الكون .. تخطت الخطوط الحمراء

انت الان تتابع خبر صدر ديمي روز الكبير يثير الغرائز بإطلالة هي الاكثر سخونة في الكون .. تخطت الخطوط الحمراء.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفي التفاصيل، فقد نشرت ديمي روز صورة ظهر فيها صدر ها بشكل فاضح وكبير، حيث بدت شبه عارية.

فأخذت ديمي السيلفي بطريقة يظهر صدرها، وهي ترتدي توب فاضحة وتبرز الحجم الكبير.

وفي وقت سابق، ظرهت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز عارية وهي تسبح عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام بعد ان نشرا مقطع فيديو ظهرت وهي تسبح في أحد الاماكن العامة.

ظهرت مؤخرة ديمي في الفيديو بشكل واضح، وكانت تحرك جسدها بشكل مغري.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو واعتبروا انها تجاوزت الخطوط الحمراء.

هذه المرة ليست المرة الاولى التي تثير فيها ديمي الجدل فمؤخرا نشرت مقطع فيديو لها وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر يتكون من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.ونشرت ديمي روز صورة لها وهي عارية تماما،وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فاضحة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت روز في الصورة عارية تماماً لا ترتدي اي قطعة قماش الأمر الذي اثار الجدل خاصة ان جلسة التصوير من أجواء العيد على حد قولها.

وكانت شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي صورتين جديدتين لها.

ظهرت روز في الصور شبه عارية وعلقت قائلة: “ليلة عيد الميلاد