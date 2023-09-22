بالصور- بلوك كاجول رائع .. ميرنا جميل تخطف الأنظار برشاقتها وجمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية ميرنا جميل بأخر إطلالاتها على الجمهور حيث ظهرت بلوك كاجوال رائع من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت ميرنا بإطلالة رائعة إرتدت فيها كوةب توب لامع من دون أكمام مع سروال جينز باللون الفاتح واسع الساقين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

