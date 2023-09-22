بالصور - حصة النبهان تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة والمخرجة الكويتية حصة النبهان بعيد ميلادها الذي يصادف يوم 20 ايلول / سبتمبر ونشرت صوراً على صفحتها الخاصة حيث تظهر كعكة عيد ميلادها التي كتب عليها: "عيد ميلاد سعيد ملكة سبتمبر" حيث بدا شكل كعكة العيد متوجة بتاج ملوكي باللون الذهبي.



واعتمدت النبهان للتزيين بالونات بيضاء وسوداء وذهبية، ولبست فستاناً باللون الاسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، معلقة على الصور: "إنه عيد ميلادي". تفاعل متابعو النبهان مع منشورها فهنأتها الممثلة هند البلوشي: "كل عام وانت بخير حنونه حبيبتي العمر كله يارب العالمين وعساه جديد جميل مليان نجاح وتالق".