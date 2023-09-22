كيف علق الجمهور على زفاف ليلى عدنان.. ما علاقة رضوى الشربيني؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة الشابة ليلى عدنان طفلة مسلسل"الكبير أوي"، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ظهورها بفستان الزفاف وإعلان زواجها.

يأتي اندهاش الجمهور من زفاف ليلى عدنان، كونهم شاهدوها طفلة صغيرة في مسلسل "الكبير أوي"، ولم يتوقعوا مرور الأيام سريعا وإعلانها زواجها.

ولفتت العروس، الأنظار إليها بدورها في مسلسل "الكبير أوي" أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.

وجاءت تعليقات الجمهور على حفل زفاف ليلى عدنان، كالتالي: "قمر ما شاء الله" ، "ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض يا رب" ، "حلوين أوي ما شاء الله" ، "ألف مبروك لأحلى عروسة في الدنيا" ، "ليلى الجميلة ألف مبروك".

وأيضا: "حد يصدقك أن سو اللي في الكبير بقت عروسة" ، "صغيرة على الجواز" ، "أحلى عريس وعروسة وأحلى فرح ربنا يسعدكم" ، "ما شاء الله.. ألف مبروك يا ليلى" ، "البنوتة كبرت وبقت عروسة"، "إيه الجمال ده ما شاء الله" ، "ده أنت كنتي لسه كتكوتة".

ومن بين التعليقات الأخرى للجمهور الذي شبه العروس بالإعلامية رضوى الشربيني، وجاءت كالتالي: "رضوي الشربيني" ، "شبه رضوى الشربيني" ، "حاساها شبه رضوى الشربيني" ، "قمر شبه رضوى الشربيني وبنتها كمان" ، "رضوى الشربيني على صغير" ، "تشبه رضوى الشربيني" ، "مش دي بنت رضوي شربيني".

حرص المخرج خالد يوسف والفنان أشرف عبد الباقي، على حضور حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي".

واحتفلت ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها بحضور عدد من الفنانين، وأهل العروسين والأصدقاء والأقارب.

وتعد ليلى عدنان، من مواليد 14 مارس 2000، وتبلغ من العمر 23 عاما، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ومسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل الكبير أوي ج2 في دور (سو).

وشاركت "ليلى" في 16 عملا فنيا، كان آخر تجربة فنية لها مسلسل"حي السيدة زينب" عام 2021.