الأحد.. روائع محمد عبدالوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفل وهابيات المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة والنصف مساء الأحد 24 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل: سهرت منه الليالي، فوق الشوك، إيه انكتبلي يا روحي معاكي، القريب منك بعيد، أنت الحب، قوللي عملك إيه، لأ مش أنا اللي أبكى، في يوم وليلة، لولا الملامة، حمال الآسية، الحب جميل وهذه ليلتي.

يشارك في إحياء الحفل: أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

يشار أن سلسلة حفلات وهابيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، تأتي في إطار دورها الهادف للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفني وتخليداً لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب .