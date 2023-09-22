زوج ليلى عدنان يرقص بـ "الشيشة" مع عروسته بحفل زفافهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الممثلة الشابة ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت "ليلى"، صورا من حفل زفافها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهر زوجها بالصور وهو يرقص بـ"الشيشة" في حفل الزفاف.

"ليلى" ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها بحضور عدد من الفنانين، وأهل العروسين والأصدقاء والأقارب.

وحرص المخرج خالد يوسف والفنان أشرف عبد الباقي، على حضور حفل زفاف ليلى عدنان.

وتعد ليلى عدنان من مواليد 14 مارس 2000، وتبلغ من العمر 23 عاما، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ومسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل الكبير أوي ج2 في دور (سو).

وشاركت "ليلى" في 16 عملا فنيا، كان آخر تجربة فنية لها مسلسل"حي السيدة زينب" عام 2021.