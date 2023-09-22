محمد صلاح العزب يكشف عن رأي محمود عبدالعزيز والفخراني بفيلمه "أوضتين وصالة" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست محمد صلاح العزب إنه عاد للعمل على فيلمه "أوضتين وصالة" مع المخرج شريف البنداري مخرج الفيلم، ويحاولان أن يخرج للنور.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ممكن نرجع نكلم الدكتور يحيى الفخراني، أو نرشح للدور الفنان محمود حميدة أو الفنان سيد رجب، عندنا في السن ده ممثلين نجوم شباك كتير".

الفيلم كان مرشحا له النجم الكبير محمود عبدالعزيز، ثم النجم يحيى الفخراني، وعن ذلك أوضح العزب "استقبال الاتنين كان جيد جدا، محمود حبه جدا واشتغل عليه، ويحيى الفخراني قال أنا بقالي 25 سنة برفض أفلام بس الفيلم ده لازم أدخل أعمله، بس للأسف الإنتاج كان متقاعس شوية مساعدش نتعاقد معاه".

جدير بالذكر أن محمد صلاح العزب عُرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" في 8 حلقات على منصة شاهد VIP، بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف، داليا شوقي، إخراج هادي الباجوري، إنتاج طارق نصر.