هاني عادل: جاكي شان أسس مدرسة لتعليم "الأكشن" ويتعامل بإنسانية بموقع التصوير (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان هاني عادل، إنه كان يخشى عند مقابلة النجم العالمي جاكي شان، أن يكون عكس الصورة التي يتوقعها عنه، مؤكدًا أنه وجده ممثلا محترفا ويعرف أنه بطل عالمي، وأن لديه الكثير من المحبين، وكان حريص على إيصال أنه الشخصية التي يحبونها ويتمنون مقابلتها.

يمتدح هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" شخصية جاكي شان، لافتا إلى أنه يتعامل بطيبة كبيرة مع الجميع، مضيفا "كان في بدايته يعمل مع بروس لي، فقد كان من الأشخاص الذين يقوم الأخير بضربهم في الأفلام، واشتكى أنه كان يسيء معاملتهم، ويضربهم بالفعل، وهو ما سعى أن يكون على عكسه تماما، إذ قام بتأسيس أكبر مدرسة تقوم على تعليم الأشخاص العاملين في هذا المجال وكذلك الممثلين الكبار، كل ما يتعلق بالأكشن، وكيف يضربون ويتلقون الضرب بصورة سينمائية جيدة دون التعرض لأي أذى".

يتابع "أثناء وجودي في الصين لتصوير مشاهدي في فيلم (Hidden strike)، كان يتواجد ممثل هندي مشهور جدا للدخول إلى المدرسة، والحصول على دورة تدريبية، وكان بصحبة والدته فالمدرسة مُلحق بها فندق كبير"، مضيفا "في موقع التصوير يحرص جاكي شان على وجود جيم متنقل للطلبة الذين معه، ليتمرنوا في أوقات فراغهم، ويتعامل مع البسطاء بطريقة جيدة، وقبل يوم الإجازة يجتمع مع كل المتواجدين في التصوير، وينظم مسابقة وينادي أسماء العمال بعدما يجمع المال من الفنانين والفريق ويضع من جيبه مثلها، ليتم توزيعها كجوائز على العمال، وإذا شعر أن هناك من لم يفز، ينظم مسابقة أخرى، إنساني جدا، وفي مصر كثيرون يفعلون مثله".

فيلم Hidden Strike إخراج سكوت وو، بطولة جاكي شان، جون سينا، ويشارك فيه هاني عادل وليلى عز العرب، وتم طرحه في شهر يوليو الماضي.